Giorgio Chiellini si è fermato: rottura del legamento crociato del ginocchio destro per lui, che sarà operato nei prossimi giorni e rischia uno stop superiore a cinque mesi. Tempi canonici, ma anche allungati dall'etá da quel fisico che qualche problema muscolare l'ha sempre dato. Un brutto infortunio, una bruttissima perdita per la Juve, avvenuta in modo molto sfortunato. Come riporta Sky Sport, il capitano bianconero si è infortunato da solo durante l'allenamento di ieri al centro sportivo della Continassa, nessun contrasto con alcun compagno di squadra.