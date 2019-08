Giorgio Chiellini si è infortunato al legamento crociato del ginocchio e sarà escluso dalla lista Champions. Il capitano bianconero, infatti rischia di restare fuori per 5-6 mesi e con la fase a gironi che termina a dicembre non dovrebbe esserci tempo per vedere il capitano in Europa in questa fase a gironi. Sarri, suo malgrado, sarà costretto a prendere questa decisione. La lista verrà consegnata dopo la fine del mercato ma Chiellini non ci sarà.