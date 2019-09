Vicino alla squadra, sempre e comunque. Anche se non potrà giocare per un po'. Giorgio Chiellini vuole seguire i compagni dalla panchina - riporta Tuttosport - soprattutto nelle partite in casa. Ecco perché la presenza contro il Napoli non sarà un caso isolato. Il difensore vuole stare vicino alla squadra e lo farà il più possibile anche in trasferta, a meno che non sia costretto a rallenare il piano di recupero.