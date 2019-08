E' un Chiellini carico e sereno quello che aspetta di finire sotto i ferri e iniziare le terapie per recuperare dall'infortunio al legamento crociato del ginocchio destro. Non una rottura totale ma ci vorranno almeno 5-6 mesi prima di rivederlo in campo. Secondo quanto riporta Sky Sport, tuttavia, il centrale bianconero non è stato scalfito dall'infortunio. E' lui, anzi, a rincuorare gli amici e le persone a lui più strette dicendogli di rimanere tranquilli. Leader in campo e fuori ma non c'erano dubbi. Chiellini vuole esserci per le partite più importanti di Champions e per l'Europeo.