Infortunio grave per Giorgio #Chiellini #Mancini chiama in #Nazionale Francesco #Acerbi



La notizia https://t.co/5egU18fu2U



Lesione del crociato anteriore del ginocchio destro per il capitano azzurro pic.twitter.com/7LkI6FAjHB — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) August 30, 2019

Sarà Francesco Acerbi a sostituire Giorgio Chiellini in nazionale per le prossime due partite contro Armenia e Finlandia. Questo il comunicato:Grave infortunio nel pomeriggio per Giorgio Chiellini: per il difensore della Juventus, come riportato da una nota del club bianconero, gli esami hanno evidenziato la lesione del crociato anteriore del ginocchio destro, con conseguente intervento chirurgico previsto nei prossimi giorni.In chiave Nazionale, il CT Mancini,