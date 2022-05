Che Giorgio Chiellini fosse una leggenda della Juve non bisognava aspettare la sua ultima gara per dichiararlo, ma ora che siamo giunti a questa amara conclusione per tutto il popolo bianconero, è bene sottolineare quanto il numero 3 sia stato fondamentale per la storia della Vecchia Signora. Quella di oggi ne è stata l'ennesima dimostrazione, quando la maglia della sua ultima gara disputata contro la Fiorentina è stata inserita all'interno della Hall of Fame di tutte le glorie bianconere presenti al J Museum, consegnandola al presidente Paolo Garimberti.



DEDICA SPECIALE - Ma quello che più di ogni altra cosa ha impreziosito ulteriormente la maglia, è stato il messaggio scritto a mano da Chiellini sul retro della stessa: 'Questa maglia non va indossata, va cucita sulla pelle. Chi lo capisce ne diventa leggenda! Fino alla fine'. L'ennesima dimostrazione di amore du un'icona di questo club, semmai ce ne fosse stato ancora bisogno.