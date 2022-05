Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ormai ex capitano della Juve e della Nazionale Giorgio Chiellini ha fatto anche il nome del suo possibile erede. Ecco le sue parole: "Io credo che Bastoni abbia un futuro radioso dinanzi a lui. Glielo dico da tempo, dalla prima volta che l'ho visto. Poi sui nuovi non voglio sbilanciarmi, perché non li conosco bene. Bastoni deve solo giocare, sbagliare e migliorare: a 23 anni non si può essere perfetti, ma lui ha tutto per fare 10-12 anni in maglia azzurra".