Giorgioincorona Gigio. L'ex, che ieri ha annunciato ufficialmente il ritiro, ha speso parole al miele per il giovane portiere azzurro negli studi di Sky Sport: "Credo che ora sia il più grande calciatore italiano, con tutto il rispetto per gli altri: è quello che ha più talento, escludendo Verratti che ormai è fuori, è l'unico che può raggiungere quel livello. Di carattere è forte, ha personalità, ha esordito a 16 anni e ha avuto tante difficoltà. Ha fatto una scelta forte e sta avendo dei bassi, se fosse rimasto in Italia sarebbe stato più facile per lui. Il PSG è una polveriera, non è semplice. Ma rimane uno diverso, lo si percepisce dopo un allenamento".