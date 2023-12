Giorgiooggi sarà alla Continassa per fare visita a Massimiliano Allegri e ai suoi ex compagni. Riabbraccerà il mondo Juve lasciato nel 2021-22 per vivere l'esperienza in Major League Soccer, prima di tornare in California, dove passerà le feste e vivrà i prossimi mesi. E poi? Lo stop durerà fino all'estate, quando è previsto il ritorno in Italia, a Torino. Al momento non c'è nulla di ufficiale, ma la strada sembra tracciata: l'ex numero 3 bianconero tornerà alla Juve, da capire solo in che veste. Niente staff o panchina, ma scrivania e un futuro da dirigente. Farà da collante tra le scrivanie e l'area sportiva. Oggi un saluto senza fretta, poi le feste e il futuro.