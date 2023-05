L'ex capitano della Juve, Giorgio Chiellini, ha celebrato sui social l'ultima partita giocata in bianconero, dove ha voluto anche esprimere il suo pensiero riguardo tutte le vicende che stanno coinvolgendo la Vecchia Signora.- 'Sono stati mesi difficili, c'è stato un rollercoaster di emozioni. Non mi sarei mai aspettato a gennaio questa penalizzazione, non mi sarei mai aspettato che fosse tolta e adesso, a tre giornate dalla fine, ancora siamo con i giudizi in attesa. Personalmente l’ho vissuto come milioni di tifosi, con grande senso di orgoglio, appartenenza ed innocenza.non solo per la Juve ma anche per tutte quelle che giocano per la Champions League.- 'Sono rimasto sorpreso da quanto siamo stati tirati in ballo da alcune persone. In questo momento il procedimento è ancora in corso, ho delle opinioni che non penso sia il caso di dirle. Eravamo tutti tranquilli e abbastanza sorpresi di essere tirati in causa'.