Non in campo con la maglia delladi cui è capitano, ma davanti alla televisione a fare il tifo per i suoi compagni in azzurro. O meglio, in verde, considerando il colore di maglia di questa sera a Roma contro la. E inè anche Chiellini, che ha ricevuto la nuova divisa e l'ha indossata per sostenere la Nazionale. Che, in caso di vittoria, sarà aritmeticamente qualificata ai prossimi Europei del 2020.