Giorgio Chiellini saluta Torino e l'Italia. L'ormai ex capitano della Juve, infatti, è decollato alla volta di Los Angeles, dove si stabilirà insieme alla sua famiglia per iniziare una nuova avventura calcistica - l'ultima della sua lunga carriera - nella Major League Soccer. Ad annunciare la partenza è stato lo stesso difensore classe 1984, postando nelle sue Instagram stories una foto che lo ritrae all'aeroporto, e precisamente al gate del volo per la città californiana. Per lui, quindi, si sta per aprire un nuovo capitolo.