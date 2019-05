Giorgio Chiellini dalla 'Partita del Cuore' all’Allianz Stadium di Torino ha parlato della panchina della Juventus: "Chi allenerà la Juve? Me l'hanno chiesto in mille nell'ultima settimana, per oggi ancora no. Davvero non lo so, probabilmente - rivolgendosi ai giornalisti - lo saprete prima voi di me".



APPUNTAMENTO IMPORTANTE - "Non potevo certamente mancare, sono qui con tanti amici che ho conosciuto in gioventù. Abbiamo ritrovato vecchi compagni e sinceramente ero attratto più dagli idoli fuori dal mondo dello sport. Con gli altri ci saranno occasioni per rivedersi. Allegri? Non lo sapevo. Siamo in squadra insieme, speriamo vinca".



BUFFON - "Me lo ritrovo tra i pali, è una garanzia. Credo che però non saremo i migliori per condizione".