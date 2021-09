La Juventus domani sera affronta il Milan all'Allianz Stadium in una partita delicatissima: c'è da non sprofondare a -11 e anzi provare a riportarsi quantomeno a -5. Anche perché là davanti non c'è solo il Milan, ma ci sono anche un'Inter oggi impegnata col Bologna e un Napoli atteso a Udinese lunedì. LA SICUREZZA - Era da un decennio che la Juve non si trovava 8 punti sotto il Milan, quando sulla panchina rossonera sedeva lo stesso Max Allegri. Che oggi invece sta cercando il bandolo della matassa juventina e per evitare di farsi perforare, sottolinea la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha una certezza assoluta: Giorgio Chiellini, capitano e... selezionatore! Sì, nel senso che seleziona accuratamente le partite in cui giocare, e questo crocevia già fondamentale della 4^ giornata contro il Milan ha tutte le caratteristiche di un match "da Chiello".

IL DUBBIO - Da sciogliere invece la riserva al suo fianco: via libera al baluardo del futuro (Raiola e mercato permettendo) Matthijs De Ligt o si costituirà la coppia di veterani azzurri con Leonardo Bonucci? Questo uno dei dubbi di formazione principali di Allegri.