Lamberto Giannini, professore del Liceo Classico Niccolini Palli di Livorno e direttore della Compagnia di Teatro Inclusivo Mayor Von Frinzius, nonché grande amico di Giorgio Chiellin i, ci ha raccontato in una lunga intervista il legame con l'ex capitano della Juve e chi è Giorgio oltre il calciatore. Tra i vari racconti, anche uno particolare dopo la finale persa a Cardiff: "Io andai a Cardiff, il momento in cui ha tirato su la maglia perché probabilmente piangeva, io lo ricordo con il dolore dell’amico. Speravo fosse una bella festa. Ma anche dopo una sconfitta del genere si è rialzato ed è ripartito, ha provato a vincere quella Champions maledetta, anche in America. Jung diceva che ci sono dei destini, si vede che quella cosa non doveva accadere. Magari, chissà, succederà da dirigente”.