Intervistato da Marca, Giorgioha svelato un retroscena sulla sua carriera e il Real Madrid: "Nel 2010 sono stato vicino al Real Madrid, ormai è passato tanto tempo. Mi voleva Mourinho. Poi non so perché l’affare sia saltato, io ero giovane all’epoca e alla fine i club non hanno trovato l’accordo. Ma sono felice di aver avuto la possibilità di trascorrere tutta la mia carriera alla, ho fatto la storia. Di sicuro il Real Madrid resta un grande club, ma sono fortunato ad essere rimasto alla Juve".