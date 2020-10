Un problema che l'ha accompagnato anche nei giorni immediatamente precedenti all'arrivo a Coverciano: Giorgio, in Nazionale, è arrivato già 'acciaccato'. Una botta al ginocchio patita in allenamento (qui i dettagli) , subito curata alla Continassa: nell'ultimo video pubblicato dai bianconeri sui social, quello in cui si vedono le prodezze di Nedved e i gol di Paratici, viene mostrato anche il capitano a bordocampo con un'evidente fasciatura mentre dà indicazioni al fianco di Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt. Mancini ne ha parlato così in conferenza stampa: "Speriamo che Chiellini possa scendere in campo domani, ora sta molto meglio rispetto a quando è arrivato. Valuteremo domani, ma siamo abbastanza positivi".