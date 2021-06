Non solo Allegri vuole puntare sul 36enne Chiellini per la Juventus che verrà, ma anche Mancini ha tutta l’intenzione di porre il capitano, sia bianconero che dell’Italia, al centro della Nazionale dei prossimi anni. Nello specifico, come scrive il Corriere dello Sport, il ct vorrebbe averlo a disposizione anche per le qualificazioni mondiali e per le Final Four di Nations League. Più lontano, invece, il mondiale in Qatar del 2022. Un passo per volta, ma Chiellini è un punto fermo. Della Juve e degli Azzurri.