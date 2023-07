Giorgio, tramite il proprio profilo Instagram, ha scritto questo messaggio per l'Italia U19 che questa sera affronta il Portogallo nella finale agli Europei."Mi emoziono ancora oggi al solo ricordo di quella notte avvenuta 20 anni fa: la vittoria dell’Europeo U19 contro il Portogallo (caso vuole lo stesso vostro avversario).I festeggiamenti in campo, l’abbraccio caloroso con la mia famiglia in tribuna… fu il mio primo trionfo internazionale. Ragazzi, capisco perfettamente cosa state provando in questo momento: le emozioni, la tensione, l’attesa. Affrontate questa finale con un sorriso sul volto e gustatevela appieno, perché fino ad ora avete compiuto qualcosa di straordinario"