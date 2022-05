Come racconta Gazzetta, tra una settimana Chiellini potrebbe essere già altrove con la testa. Vuole giocare negli Stati Uniti e la destinazione preferita si è capita da tempo: Los Angeles, il Los Angeles Football Club, per tutti solo e sempre LAFC. In settimana ci sarà un incontro in Italia tra il club losangelino e Davide Lippi, agente del Chiello da una vita. L’obiettivo di partenza, chiarissimo: trovare un accordo per un contratto di un anno e mezzo.