di Mattia Pintus

Vedere di nuovo Giorgio Chiellini attivamente partecipe in quel della Continassa, vale quasi come un regalo di fine 2019, che come benvenuto al 2020. Con la Champions fissa nella testa, il capitano bianconero sta provando a bruciare le tappe, dopo la rottura del crociato che lo ha escluso per tutte le partite (tranne una, a segno tra l'altro) di questa stagione. Ha anticipato il rientro dalle vacanze, pur di farsi trovare nello spogliatoio per gli auguri di fine anno, oggi alla Continassa. Insomma, difficile pensare che rientri prima di febbraio, come ha dichiarato Sarri prima della Supercoppa, ma certamente quando sarà il momento, ci sarà un grattacapi in più nella formazione. La coppia Bonucci-De Ligt sta iniziando ora a carburare, ancora con alti e bassi, ma certamente con la consapevolezza che solo giocando insieme si può crescere.



La tentazione di riproporre ancora, come da tradizione, Chiellini e Bonucci insieme, però, resta forte per Sarri. Ha sempre riconosciuto l'autorità del difensore nello spogliatoio, rivendicandone un'importanza addirittura tecnica per la crescita del gruppo. Però, Chiellini non vuole essere solo una voce per i compagni, non è ancora pronto a dire basta. Non prima, almeno, di testare la sua tenuta sul campo dopo il brutto infortunio. Così, ci si volta verso De Ligt, additandolo come potenziale panchinaro quando Chiellini riprenderà il suo posto, e la sua fascia. Il principe degli acquisti del mercato juventino, il ragazzo prodigio che la faccia sbarbata dell'adolescente, ma più partite ai vertici di un veterano. Ce ne sono parecchie di attenuanti, affinché ci si possa dispiacere nel vederlo in panchina. In altre coincidenze temporali, si sarebbe potuto giocare con un Chiellini falso terzino, ma sarebbe troppo facile sognare. Non all'inizio dell'anno, quando la lunga nottata di festa ci ha imposto di cominciare proprio - da oggi - ad usare la testa. La fortuna, però, è che Sarri usa la testa da settembre e sicuramente saprà come beneficiare al meglio dell'uno e dell'altro, senza far perdere nulla a nessuno.