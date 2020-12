Un 2020 da dimenticare. Giorgioera tornato in gruppo lunedì però poi ha dovuto di nuovo fare i conti con la sfortuna: un guaio muscolare alla coscia destra l'ha fermato subito. Oggi gli esami - come raccontiamo in questo approfondimento - ma questa sera dovrà certamente salutare e abbandonare la nave. Scrive Gazzetta: "Per il difensore, che ad agosto 2019 si è rotto il crociato (6 mesi di stop) è il terzo infortunio dall’inizio della stagione: prima un risentimento muscolare al flessore della coscia destra (ottobre) poi la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra (novembre) ora l’ultimo intoppo".