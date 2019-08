Quando Giorgio Chiellini parla non dice mai cose banali. Non fanno eccezione le parole pronunciate dal capitano bianconero che si è espresso, per la prima volta, in merito ad uno dei temi più caldi, spinosi e dibattuti di questa sessione di calcio mercato: l’affaire Mauro Icardi. Non deve fare scalpore che Giorgione abbia bollato la faccenda Icardi-Juve come Fantacalcio. Da capitano coscienzioso qual’è, da senatore con alle spalle 14 anni di onorata carriera in bianconero, Chiellini sa quali equilibri regolino la vita all’interno dello spogliatoio. Uno spogliatoio che, quest’anno, è alquanto sovraffollato, soprattutto nel reparto avanzato. Avere elementi demotivati in rosa può essere deleterio per una squadra che punta ad arrivare in fondo a tutte le competizioni. Una squadra che, a differenza degli ultimi anni, ha una nuova guida tecnica, Maurizio Sarri, con la quale iniziare un nuovo percorso vincente. Le parole del numero tre bianconero possono così assurgere al ruolo di pietra tombale posta sopra tutta questa intricata vicenda.