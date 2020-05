"Con Ronaldo ho scherzato per tutto l’inverno: «Ho una media di un gol a partita, pure tu mi stai inseguendo!». Perché, in effetti, prima di rompermi il ginocchio ho giocato una sola gara, la prima di campionato a Parma, segnando… Gli è andata bene: in 38 partite avrei segnato 38 volte, battendo anche il record di Higuaín! Noi siamo così: giocherelloni. Gonzalo è un tipo tosto, un grande, ragazzo impegnativo ma grande: ha sempre bisogno di sentire attorno a sé tanta fiducia. Io lo adoro, mi piace la sua espansività latina. È un compagnone, ed è una persona sensibile: questo gli ha fatto «sentire» molto, forse troppo, alcune grandi partite". Così ha parlato Giorgio Chiellini di due suoi compagni, Higuain e Ronaldo, in alcune anticipazioni della sua autobiografia "Io Giorgio", riportate da Tuttosport.