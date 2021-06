Giorgio Chiellini presenta gli Europei su Rai 1.



PRIMA VOLTA DA CAPITANO - "Come mi preparo? Ho avuto la fortuna di avere grandi capitani, Buffon e ho iniziato con Cannavaro. Grandi maestri. Ma questi ragazzi non hanno bisogno di tanto, c'è da gestire la tensione. Qualcuno l'ha già fatto, tante battaglie insieme, qualcuno c'era nel 2016. Sono convinto che sarà una grande esperienza e poi questi ragazzi mi danno energia".



VANTAGGIO - "Delego tutte le scelte al mio fido compare Leonardo Bonucci. L'ho fatto per anni, ora ci pensa Bonucci!".



LA LAUREA - "109 su 110? L'avessi saputo prima, avrei rifiutato l'ultimo voto! Ma va bene tutto...".



LA GAG - Chiama il Buffon 'finto': "Torno in Nazionale!". Risponde Chiellini: "Gliela lascio in camera, sul letto... Gli Autogol? Mi imitano benissimo!"