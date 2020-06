Tutti convocati, nessuno escluso.vuole il gruppo al completo per la finale di Coppa Italia domani sera contro il Napoli. L'allenatore ha inserito in lista ancheper portarli nella trasferta di Roma, anche se non potranno scendere in campo. I tre giocatori infatti sono alle prese con i recuperi dai rispettivi infortuni e si alleneranno ancora domani mattina alla Continassa prima di raggiungere il resto della squadra partita oggi per la capitale.