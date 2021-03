2









A 36 anni Giorgio Chiellini sta valutando il ritiro dal calcio giocato. Anzi, secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport il capitano della Juventus ha già deciso che smetterà di giocare alla fine di questa stagione. Il difensore rimarrà comunque in bianconero dove ha scritto un pezzo di storia del club, da definire ancora il ruolo che probabilmente potrebbe essere in dirigenza. Chiellini si prepara a una nuova vita in giacca e cravatta, con il chiodo per gli scarpini già appeso al muro.