Scocca l’ora di “Bomber”, il primo gioco di carte firmato da Insuperabili, la Scuola Calcio per ragazzi con disabilità fondata a Torino nel 2012 e che ad oggi conta in tutta Italia più di 650 tesserati. Al fianco della Onlus, scende in campo un vero e proprio dream team che, sposando la causa e la missione della squadra di Davide Leonardi, è pronto a mettersi letteralmente in gioco e a divertirsi. Tra i testimonial, tanti campioni del calcio che fanno parte di Insuperabili: talenti del calibro di Giorgio Chiellini, Gianluigi Buffon, Sara Gama, Martina Rosucci, Cristiana Girelli, Alejandro “Papu” Gomez, Antonio Candreva e Leonardo Spinazzola.



Bomber è stato realizzato in collaborazione con Mancalamaro, brand di Proludis Giocattoli, ed è ora disponibile sullo store digitale (al sito www.shop.insuperabili.eu) del team fondato da Davide Leonardi: una parte dei proventi verrà devoluta proprio alla Onlus torinese.



L’idea - Il gioco ideato da Paolo Mori, rinomato game designer pluripremiato a livello internazionale, e illustrato dalla matita dell’artista Mattia Simeoni, si presenta come un prodotto ludico semplice e adatto alle famiglie. Il game set prevede 48 carte che, nello svolgimento della partita, verranno divise in tre mazzi per formare altrettante squadre: due rappresenteranno i “Campioni”, ovvero i testimonial della squadra, mentre la rimanente rappresenterà proprio i ragazzi di Insuperabili. Oltre alle carte giocatore, la confezione include 6 carte punteggio, 6 segnalini “Gioco di squadra”, una carta “fine tempo” e un dado a 12 facce. Ogni partita, prevista in modalità 1v1 per due giocatori, è pensata per una durata approssimativa di quindici minuti e l’obiettivo da raggiungere è uno solo: fare gol!



Per il lancio del gioco, è stato realizzato un video promozionale che vede in azione Giorgio Chiellini e Martina Rosucci.



Davide Leonardi, founder di Insuperabili: «“Bomber” rappresenta un ulteriore step di crescita per la missione che noi di Insuperabili ci siamo prefissati, un modo per divertirci e divertire chi vorrà cimentarsi in questo gioco. È adatto per serate tra amici o in famiglia, è legato fortemente al mondo dello sport e a tutte le splendide persone che hanno aderito alla nostra idea e che ci hanno accompagnato in questo viaggio. Vedere i loro volti accanto ai nostri è motivo di orgoglio e soddisfazione. Spero che tanta gente possa apprezzare e divertirsi giocando a “Bomber”, come noi ci siamo divertiti nel pensarlo e realizzarlo».