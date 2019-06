Il difensore della Juventus e della nazionale italiana Giorgio Chiellini parla in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Grecia: "Dobbiamo tenere la palla, se la teniamo noi non ce l'hanno gli altri. Abbiamo un gioco propositivo ma abbiamo equilibrio. Domani sera vogliamo fare gioco e cerchiamo un aiuto da parte di tutti sia in fase offensiva che difensiva. A livello ambientale sarà una partita difficile, sarà una bella partita".



GRECIA - "Manolas e Papastathopoulos sono una coppia centrale di fama internazionale. Conosciamo le loro qualità. Ci sono calciatori che giocao nel Benfica e lo stesso Fortounis è un calciatore di livello internazionale. In Grecia ho giocato tante volte e abbiamo sempre fatto fatica. Dobbiamo tenere le antenne dritte”.