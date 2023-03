Giorgio Chiellini scored and dedicated his goal to Davide Astori pic.twitter.com/tfLCFvcsPT — Italian Football News

Il primo gol con la maglia dei Los Angeles FC, il premio come migliore in campo nella vittoria della sua squadra contro Portland e una dedica speciale. Giorgiosegna in MLS ma non è un momento come gli altri: il gol al 24esimo è risultato decisivo per la vittoria (3-2 finale) e anche il momento per ricordare l'amico scomparso cinque anni fa. Chiellini si è fermato sotto la curva, saluto militare all'ex capitano viola e la dedica con le mani in alto e gli occhi lucidi. I due sono stati amici da sempre, un rapporto fraterno tra giocatori che condividevano solo la maglia della Nazionale, ma che hanno passato tanti momenti insieme. Nelle parole e nei gesti, Chiellini ha sempre omaggiato e ricordato Astori, e anche questa volta non ha perso l'occasione per un saluto speciale.