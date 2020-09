3









Il capitano della Juve Giorgio Chiellini ha commentato il ritorno in Nazionale: "Tornare a Coverciano e rincontrare persone che non vedevo da tanto tempo, l'entusiasmo dei giovani del gruppo... Per me è stato un giorno molto bello, a un anno preciso di distanza dall'infortunio grave che ho avuto la scorsa stagione - ha detto ai canali ufficiali - Sono molto felice, si riparte. E speriamo di iniziare subito bene. La maglia, al di là dell'aspetto estetico che mi piace molto, per noi rappresenta qualcosa che ti entra dentro. Un orgoglio, un onore, una responsabilità... è un mix d'emozioni che però solo chi la indossa può capire. Giocare per il proprio club e raggiungere determinati risultati con il club è bellissimo, ma quando indossi la maglia azzurra e rappresenti tutta la nazione si va oltre ed è una sensazione davvero impagabile. Il ritorno della Nazionale in campo deve essere una gioia per tutta l'Italia, un cercare di tornare alla normalità nel più breve tempo possibile e, ovviamente, con le precauzioni del caso. Deve essere una spinta d'energia come quella che ho provato io a tornare qui dopo tanti mesi, penso che lo stesso possa provare una persona a casa a vedere di nuovo in campo la Nazionale".