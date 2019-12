Il tempo è febbraio. Fino alla fine o già a metà? Chissà. Intanto, Giorgio Chiellini oggi è alla Continassa: ha fatto aprire i cancelli e ha varcato la soglia, e soprattutto ha dato il via all'ultima parte del lavoro, ossia quella più intensa. Come racconta Tuttosport, due sono le certezze in questo momento: la Juventus ritroverà il suo capitano e il leader della difesa per la fase più delicata dell'annata, ma non servono rischi o prendere scorciatoie. Tornerà quando sarà in grado di affrontare le partite da Chiellini, e cioè con una carica extra. Furiosa. Importante. E allora si riparte, proprio dalla Continassa, nel bel mezzo dei giorni di festa...