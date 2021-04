Giorgio Chiellini ha parlato a Sky prima di Juve-Napoli: "Uscire da questa situazione senza abitudine? Te lo diremo in campo fra un po' e nelle prossime partite. Questa squadra sa gestire l'importanza delle partite, anche con obiettivi diversi. Lavoriamo insieme per uscire dal momento difficile e fare risultato. Stasera è importante, difficile, non decisiva, ma che ci può dare nuovo slancio. Vogliamo vincere, sappiamo i valori del Napoli e il loro momento.



Quando esci dalla Champions qualche strascico c'è sempre, lo abbiamo avuto anche negli anni scorsi. E' da mettere in preventivo, speravamo in risultato diverso soprattutto con il Benevento, perché con il Torino abbiamo fatto 70' di buona qualità e ci siamo persi sugli episodi. Ora, senza pensare al passato, abbiamo una partita difficile, contro una squadra che sta bene, abbiamo giocato due volte in tre mesi con loro, sappiamo come sono.



Futuro Pirlo? Siamo molto focalizzati sulle partite. Tutte queste chiacchiere chi ha giocato in grandi squadre c'è abituato, non ci tange. Abbiamo grandi partite da fare, siamo concentrati, ancor di più ora".