Ieri sera, Chiellini ha salutato la Juventus a modo suo: ferita in testa, sangue che sgorga, le ultime gocce versate per Madama. Da oggi si comincia a pensare al futuro prossimo del centrale di difesa. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in settimana ci sarà un incontro con i rappresentati del Los Angeles FC per provare a trovare un accordo per il prossimo anno e mezzo.