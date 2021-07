ha parlato ai microfoni de Il Sogno Nel Cuore dell'impresa della Nazionale di Mancini, con un'analisi speciale sul capitano degli Azzurri e della Juventus- "Dico Spinazzola. Fin quando è stato in campo è stato una sorpresa, ha trascinato l'Italia sulla fascia sinistra ed è stato bravo anche in marcatura. È stato colpo durissimo perderlo. Comunque un po’ tutti hanno sfruttato il loro momento magico".- "Chiesa ha saputo spaccare le partite, ha giocato in modo incredibile. Anche Bonucci, infatti sono entrambi nella top 11 degli Europei".- "L’esclusione di Chiellini da quest’ultima è stata sorprendente. Giorgio è andato oltre a qualsiasi elogio, nonostante non sia sempre sceso in campo al top della condizione, ma ha saputo sopperire con l’esperienza e con il sorriso sempre sul volto, il quale ha suscitato reazioni esagerate dalla stampa inglese. Addirittura volevano far ripetere la partita per il suo intervento su Saka. Si parlava di cartellino rosso, ma non è stato un intervento cattivo e nemmeno una chiara occasione da gol, è stata la tipica trattenuta del difensore".