. Il capitano dell'Italia non figura fra i migliori 11 degli Europei, secondo il parere della 'giuria' di osservatori tecnici che comprende, fra gli altri, anche Esteban Cambiasso e Fabio Capello. Al 'gorilla' azzurro, nel 4-3-3 ideale degli Europei,. Sulle fasce, un altro inglese e un altro italiano: Kyle Walker e Leonardo Spinazzola. Ora, con tutto il rispetto per un signor difensore come è Maguire, autore di un ottimo Europeo, non abbiamo dubbi nel sostenere che Chiellini sia stato il miglior difensore puro, come marcatura sull'uomo, di questi Europei, e che pertanto, calibrando con il bilancino le presenze nella Top 11 fra le migliori nazionali di questa rassegna continentale:. Oltretutto è nostra opinione che, errore nell'errore, sia stato sbagliato in questo contesto, per la quale Marca ha proposto addirittura un simbolico 'Pallone d'Oro congiunto'