Del suo percorso e della sua città ha detto: ​"Fortunato - racconta nelle parole riportate da Tuttosport - a trovare allenatori come Jaconi e compagni come Igor Protti e gli altri che mi hanno insegnato a essere un uomo calciatore, io ero timidissimo con loro, avevo timore reverenziale, anche se magari ero irriverente sul campo. E sono stato fortunato perché ho potuto crescere nella mia città, al contrario di tanti miei colleghi che sono andati via da casa giovanissimi. Io sono cresciuto con gli amici di scuola, andavamo in motorino in piazza Attias e alle otto dovevamo essere a casa. Ho potuto fare la vita di un adolescente normale e avere vicino la mia famiglia.E allora ogni volta che torno mi faccio una passeggiata passando dallo stadio fino ad arrivare sul lungomare, rivedendo luoghi importanti della mia vita. E questo è sempre un aiuto a superare le difficoltà e i momenti di tensione".