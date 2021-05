"Fino alla Fine. Non è solo uno slogan. Ma un modo di vivere, lottare, giocare. Lo abbiamo ripetuto tanto volte in questa stagione. Non abbiamo mollato anche quando tutto sembrava compromesso. Questa qualificazione in Champions League, insieme ai due trofei conquistati, ci permette di ripartire la prossima stagione dove meritiamo di stare. Sempre". Così ha parlato Giorgio Chiellini, con un messaggio direttamente dai suoi profili social.