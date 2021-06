Una ricerca che, se dovesse produrre i risultati sperati, potrebbe segnare una svolta nel mondo dello sport. ​La Sport Horizon Holding, hub che investe nelle start up che operano nel mondo dello sport, e di cui Giorgio Chiellini è un finanziatore, ha deciso di investire in ​Ludi Therapeutics. La società di biotech sta lavorando alla sperimentazione di un farmaco che guarirebbe strappi e stiramenti. Ad oggi, non esiste nessuna soluzione farmaceutica a questo tipo di problemi muscolari. A riportarlo è il Corriere dello Sport.