Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Giorgio Chiellini è a un accordo con una squadra di Mls dal salutare l’Italia. "E la supersfida con l’Argentina, che nei piani segnerà l’addio alla Nazionale, può diventare anche la sua ultima partita in Italia". Tutti aspettano la decisione del capitano bianconero, tutti vogliono sapere come andrà a finire la storia di Chiellini con la Juventus e non solo. Per l'ultimo anno, l'idea è quella di fare un'esperienza all'estero.