E' tornato Giorgio. Il capitano azzurro e della Juventus ci ha tenuto a festeggiare anche sui social, insieme ai suoi tifosi e followers: "Non sarei stato in grado di immaginarmi un rientro migliore!!! Avanti cosí!!!", il messaggio del numero tre. Che nel post partita ha candidamente ammesso: " Ti mancavano distanze, tempi, dopo un anno che è stato un calvario. Sono felice di aver giocato questa partita, era destino ciò che accaduto venerdì, un grande appuntamento come stasera. Quando c'è stato quell'equivoco sono stato contento, una o l'altra non cambiava niente, l'avevamo detto col mister che avrei giocato una partita". Leggi qui le parole integrali di Giorgio Chiellini.