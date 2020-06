"Sono davvero felice per voi ragazzi e orgoglioso di come la nostra Juventus abbia scritto un’altra pagina di storia del calcio. Complimenti a tutti! E ovviamente AVANTI COSÌ!!!". E' questo il messaggio che il capitano bianconeroha voluto mandare ai ragazzi della Juventus Under 23 che oggi hanno vinto la prima Coppa Italia della storia. Un post da leader per il difensore, pubblicato sul suo profilo Instagram insieme ad alcune foto della serata.