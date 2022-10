L'ex capitano della Juve, Giorgio Chiellini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha analizzato il momento di difficoltà che sta vivendo la sua ex squadra.'Mi sono piaciute le parole che ha usato, in questo momento e da inizio stagione si è cercato un solo colpevole. Ci sono 25 giocatori e 50 persone dietro che lavorano insieme e che possono fare di più. Una situazione che non pensavo di vivere. Forse nel 2010 abbiamo vissuto dei momenti così. Con Conte queste difficoltà non ci sono più state e il gruppo non merita i punti che ha. Facile giocare quando le cose vanno bene, ma ora è difficile ritrovare gli uomini che aiutano a tirar su la squadra'.