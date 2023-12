Una settimana dopo l'annuncio ufficiale del ritiro dal calcio giocato, Giorgioper cui l'ex difensore ha riservato parole al miele anche nelle ultime uscite pubbliche. Chiellini avrà con ogni probabilità, scrive la Gazzetta dello Sport, l’occasione di scambiare due chiacchiere pure con i dirigenti bianconeri e chissà, provare un primo approccio in vista di un possibile (probabile?) approdo in società a partire dalla prossima estate.Tutto ancora aperto, nel senso che le due parti al momento non hanno mai parlato di questa eventualità anche se laè risaputa; dall'altra parte, i tifosi e il club gli riconoscano qualità per un ruolo dietro la scrivania in futuro. Chiellini, , laureato in Business Administration presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università degli studi di Torino, ha comunque confidato alle persone più vicine che vuole studiare e imparare, consapevole che riparte da zero.Una "mano" però, l'ex capitano bianconero, può darla fin da subito facendo visita al centro sportivo del club. Lui, ne ha viste tantedopo il pareggio a Genova e i punti persi rispetto all'Inter. E chissà, se fornirà qualche consiglio utile anche a Bremer e alla difesa della Juve, punto di forza in stagione ma leggermente in calo nelle ultime giornate, almeno nei numeri (4 gol subiti in 5 gare).