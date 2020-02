Applausi a scena aperta. E non capita così spesso, figuriamoci in trasferta e con una tifoseria calda come quella di Ferrara. Ma Chiellini, il capitano, è stata una dolce eccezione: il centrale è stato richiamato da Sarri al minuto 53, ha fatto posto a De Ligt e ha continuato a incitare i suoi compagni. Il tributo del Mazza è stato pieno: di entusiasmo, affetto, vicinanza. Scena meravigliosa pure con Dybala: Giorgio ha corso e raggiunto Paulo per lasciargli la fascia, abbraccio e pacca d'incoraggiamento. Serviva, eccome se serviva.