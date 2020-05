Sfoglia la GALLERY

Giorgiocontinua a far discutere, con l'ennesima anticipazione dell'autobiografia Io Giorgio che accende le critiche sul web. In questo passaggio, Chiellini ha parlato di Sergio Ramos, un modello per come interpreta il ruolo di difensore, anche ai limiti del regolamento. Come nel caso del contatto su Salah nella finale di Champions del 2018: "Sa come essere decisivo nelle partite importanti, con interventi al di fuori di ogni logica e provocando infortuni con astuzia diabolicaLui, il maestro Sergio, ha sempre detto che non fosse sua intenzione provocare un infortunio, ma quando cadi in quella maniera e non lasci la presa, sai che nove volte su dieci rischi di rompere il braccio al tuo avversario".Le esternazioni di Chiellini non sono quindi passate inosservate, con il capitano bianconero che è stato bersagliato da insulti su Twitter.scrive un utente contro Chiellini. "Ipocrita" gridano invece altri. Insomma, Chiellini torna a far parlare di sé, oltre che di Sergio Ramos...