L'autobiografia di Giorgio Chiellini, Io Giorgio, continua a far discutere, anche indirettamente. Ricostruiamo al volo la vicenda, l'ultima almeno dopo le polemiche con il caso Sergio Ramos. Chiellini, all'interno del suo libro, dedica un passaggio anche al campione del Real Madrid , osannandolo per le sue abilità, menzionando l'episodio durante la finale di Champions 2018 in cui ha messo "fuori gioco" Salah del Liverpool.: "Lui, il maestro Sergio, ha sempre detto che non fosse sua intenzione provocare un infortunio, ma quando cadi in quella maniera e non lasci la presa, sai che nove volte su dieci rischi di rompere il braccio al tuo avversario".Di concerto a queste dichiarazioni, si sono prima sollevate le polemiche, poi è uscita fuori una risposta di Sergio Ramos. Una risposta fake, come viene subito puntualizzato.Malgrado ciò, la voce ha cominciato a circolare come se fosse vera, tanto che è stata ripresa qua e là sul web. Da Enrico Varriale, ad esempio, giornalista Rai che si è poi scusato per aver ricondiviso la notizia falsa, ma che prima è riuscito a scatenare il web...