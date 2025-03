Chiellini elogia Allegri: ' Ha capito subito i valori della Juventus pur non avendoci mai giocato'

Getty Images

Giorgio, attualmente Head of Football Institutional Relations della, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un evento organizzato all'Università Luiss a Roma. L'ex capitano bianconero ha toccato vari temi, soffermandosi sul momento che sta vivendo la squadra di Thiago Motta, paragonando anche a quanto successo nella stagione 2014/2015 , quando la Juve stava affrontando un periodo molto complesso e riuscì a svoltare.Chiellini durante l'intervento ha parlato anche di alcune figure che sono state molto importanti per la sua carriera e tra queste c'è Massimilianocon cui è stato alla Juventus per tanti anni. L'ex difensore ha elogiato l'allenatore, soprattutto per la capacità di gestire in una certa maniera tutto ciò che capitava.

Le parole di Chiellini su Allegri

"HA CAPITO I VALORI DELLA JUVE - "Di lui ho apprezzato la leggerezza nell'essere allenatore e nel farsi scivolare addosso quel che capitava. È stato bravo a non appesantire un mondo già pesante e pieno di pressioni. Ha dato fiducia e libertà alla squadra pur pretendendo tanto da tutti. Ti dà tanto ma ti controlla, anche a livello umano è riuscito a capire subito i valori della Juve pur non avendoci mai giocato. È cresciuto tanto come persona, ha studiato per migliorarsi ed essere adatto al ruolo di allenatore nel Cagliari, Milan e nella Juve per fare suoi certi valori"."Ero l’unico che capiva le sue battute in livornese e dovevo tradurle agli stranieri ma anche agli italiani".