In questi istanti sul prato dell'Allianz Stadium sta andando in scena il match di campionato tra Juventus e Salernitana. I bianconeri ritrovano dal primo minuto Giorgio Chiellini, in quella che per lui è una giornata speciale. Il Campione d'Europa infatti, ha toccato quota 552 presenze con la maglia della Vecchia Signora, raggiungendo così l'intramontabile Gaetano Scirea al terzo posto della classifica di tutti i tempi. Ora davanti al numero 3 restano solo le due leggende Buffon ( 685 ) e Alex Del Piero ( 705 ).