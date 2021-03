La Juventus si prepara ad una duplice sfida dal sapore speciale, prima contro la Lazio e poi con il Porto in Champions League. Pirlo punta a riabbracciare il maggior numero possibile di giocatori attualmente fermi ai box, come Giorgio Chiellini. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, si tratta di una corsa contro il tempo per il capitano bianconero, che potrebbe necessitare di qualche giorno in più rispetto ai compagni di reparto che hanno messo nel mirino la sfida di campionato contro la Lazio.